أخبار الحوادث اليوم: إصابة 5 أشخاص في حريق داخل عقار بشبرا الخيمة.. الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا.. وضبط شاب تجرد من ملابسه أمام سيدة في الهرم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

شهدت منطقة عزبة نسيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، نشوب حريق داخل بدروم عقار مكون من 3 طوابق، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة الدخان الكثيف.

كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء صانع محتوى شراءه العملات الأجنبية من المسافرين الأجانب بأقل من سعرها بأحد المواني الجوية مستغلًا حدوث مشكلة في الاتصالات والخدمات البنكية بسبب حريق سنترال رمسيس.

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل مركب نيلى أسفل كوبري عباس بمنطقة المنيل في مصر القديمة، أن النيران اندلعت في عدد من المراتب الإسفنج داخل المركب.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام العاملين بإحدى المدارس المغلقة بـالمنيا بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

أصيب 8 أشخاص من الفيوم بجروح وكسور، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الدائري بنطاق مركز شرطة الفيوم، وتوقفت حركة المرور على الطريق الدائري وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب محل بيع سجائر غير مرخص لقيامة ببيع السجائر وأجهزة السجائر الإلكترونية للطلبة أمام إحدى المدارس بـمنطقة الشرابية.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة "ربع نقل" لقيامة بالفرار من إحدى محطات الوقود عقب تزويدها بالوقود دون سداد قيمته بـالشرقية.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بـالإسكندرية.

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 214 (تابع)، الصادر في 25 سبتمبر 2025، قرار مجلس الدولة رقم 743 لسنة 2025، بشأن إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.

شهد مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة صادمة، بعدما تقدمت ربة منزل ببلاغ تتهم فيه زوجها بالتعدي جنسيًا على نجلها الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مركب نيلى أسفل كوبري عباس بمنطقة المنيل، ويقوم رجال الحماية بإجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يظهر بعض الأشخاص أثناء اتخاذهم أحد شوارع محافظة الجيزة مقرًا لأعمال التسول واستجداء المارة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين في الواقعة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد سيارة ربع نقل أثناء محاولته العبور من مكان غير مخصص أعلى شريط السكة الحديد بمحافظة مطروح، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر، حيث تعطلت السيارة أمام أحد القطارات الذي تمكن قائده من التوقف قبل الاصطدام.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 19 شخصًا (رجل وسيدة، بينهم 5 لهم معلومات جنائية) لاستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 212 تابع (ج)، الصادر في 23 سبتمبر 2025، قرار النيابة العامة، مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بشأن إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 21 لسنة 2017، بقائمة الإرهابيين.

تمكنت مباحث مديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بتسميم كلاب ضالة بمنطقة حدائق الأهرام.



ضبط صانعي محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط اثنين من صُنّاع المحتوى بعد قيامهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تمكنت قوات مباحث الجيزة من القبض على شاب تجرد من ملابسه بالكامل أمام إحدى السيدات بمنطقة كفر غطاطي، بالهرم.

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقة بالطابق الـ12 بعمارات ماسبيرو في بولاق أبو العلا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

شهدت قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، جريمة قتل غامضة راحت ضحيتها سيدة مسنة داخل منزلها في ظروف يكتنفها الغموض، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

قررت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة إحالة الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025، المقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني بسبب تحطيم سيارة بالتجمع إلى التحقيق، وحددت 8 أكتوبر الجاري موعدا لنظر القضية.

أصيب 11 عاملا زراعيا، بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، كانوا يستقلون تروسيكل انقلب بهم في مياه ترعة بنطاق مركز أبو المطامير، أثناء توجههم للعمل بإحدى المزارع غرب الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة.

