بالأسماء، إصابة 11 عاملا زراعيا جراء انقلاب تروسيكل في ترعة بالبحيرة

أصيب 11 عاملا زراعيا، بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، كانوا يستقلون تروسيكل انقلب بهم في مياه ترعة بنطاق مركز أبو المطامير، أثناء توجههم للعمل بإحدى المزارع غرب الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة.

الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث

ورد بلاغ إلى إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث سير أسفر عن مصابين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث سقط التروسيكل في مياه ترعة على خط المركب طريق الشيخ قاسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج.

ننشر أسماء المصابين بالحادث

كانت الأجهزة الأمنية قد انتقلت لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، وتمكنت القوات من انتشال التروسيكل من المجرى المائي، وتبين إصابة 11 من مستقليه جميعهم عمال زراعيين، وهم: عبد المنعم عمرو عوض، 15 عاما، محمد حامد سليمان، 15 عاما، ملك عرفات إبراهيم، 16 عاما، مصطفى شعبان محمد، 18 عاما، عبد الرحيم رمضان عباس، 20 عاما، إسراء رمضان عباس، 22 عاما، مريم عطية حسين، 27 عاما، منصور عبد المالك حمودة، 44 عاما، أحمد مفتاح مبروك، 17 عاما، مصطفى محمد عبد المجيد، 18 عاما، محمود سعد محمد، 17 عاما، وجميعهم مقيمون مركز أبو المطامير.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

