الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، إصابة 11 عاملا زراعيا جراء انقلاب تروسيكل في ترعة بالبحيرة

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل

أصيب 11 عاملا زراعيا، بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، كانوا يستقلون تروسيكل انقلب بهم في مياه ترعة بنطاق مركز أبو المطامير، أثناء توجههم للعمل بإحدى المزارع غرب الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة.

الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث

ورد بلاغ إلى إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث سير أسفر عن مصابين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث سقط التروسيكل في مياه ترعة على خط المركب طريق الشيخ قاسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج.

ننشر أسماء المصابين بالحادث

كانت الأجهزة الأمنية قد انتقلت لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، وتمكنت القوات من انتشال التروسيكل من المجرى المائي، وتبين إصابة 11 من مستقليه جميعهم عمال زراعيين، وهم:  عبد المنعم عمرو عوض، 15 عاما، محمد حامد سليمان، 15 عاما، ملك عرفات إبراهيم، 16 عاما، مصطفى شعبان محمد، 18 عاما، عبد الرحيم رمضان عباس، 20 عاما، إسراء رمضان عباس، 22 عاما، مريم عطية حسين، 27 عاما، منصور عبد المالك حمودة، 44 عاما، أحمد  مفتاح مبروك، 17 عاما، مصطفى محمد عبد المجيد، 18 عاما، محمود سعد محمد، 17 عاما، وجميعهم مقيمون مركز أبو المطامير.

 تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الصحراوي انقلاب تروسيكل مركز ابو المطامير إثر حادث إنقلاب بمديرية الصحة بالبحيرة

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

مدبولي يصل مجلس النواب لإلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

نفذوا 26 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads