أمن القاهرة يعيد فتاة إلى أسرتها بعد تغيبها بسبب خلافات عائلية بالشرابية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت قيادة اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في إعادة فتاة إلى أسرتها بعد تغيبها عن المنزل بمنطقة الشرابية.

تغيب فتاة عن أسرتها بالشرابية

تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بغياب نجلتها، وهي طالبة، عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات المنزلية وعدم عودتها بدائرة القسم.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال الامن تحديد مكان تواجد المتغيبة داخل نطاق قسم شرطة المرج، حيث تم العثور عليها، وبمناقشتها أقرت بتركها المنزل بسبب خلافات عائلية مع أسرتها.

وتم استدعاء والدتها وتسليم الفتاة لها بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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