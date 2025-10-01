الداخلية تكشف حقيقة ادعاء بلوجر شراء عملات أجنبية بأقل من سعرها بسبب حريق سنترال رمسيس

كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء صانع محتوى شراءه العملات الأجنبية من المسافرين الأجانب بأقل من سعرها بأحد المواني الجوية مستغلًا حدوث مشكلة في الاتصالات والخدمات البنكية بسبب حريق سنترال رمسيس.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وتم تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة).

وبمواجهته أقر ببث المنشور بهدف زيادة عدد المشاهدات لتحقيق أرباح مادية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

