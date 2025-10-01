الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء بلوجر شراء عملات أجنبية بأقل من سعرها بسبب حريق سنترال رمسيس

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء صانع محتوى شراءه العملات الأجنبية من المسافرين الأجانب بأقل من سعرها بأحد المواني الجوية مستغلًا حدوث مشكلة في الاتصالات والخدمات البنكية بسبب حريق سنترال رمسيس.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وتم تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة).

وبمواجهته أقر ببث المنشور بهدف زيادة عدد المشاهدات لتحقيق أرباح مادية. 

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

