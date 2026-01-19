الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، قناة ON تطرح برومو جديدا لـ "علي كلاي" (فيديو)

أحمد العوضي، فيتو
طرحت شبكة قنوات ON برومو جديدا لمسلسل "علي كلاي" بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن خريطة أعمالها الدرامية في موسم رمضان 2026، وذلك بشكل حصري على شاشتها.

مسلسل علي كلاي من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم: درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقي، الشحات مبروك، وبسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

 

أحداث المسلسل

 

وتدور أحداث العمل حول ملاكم قوي يشق طريقه في عالم الحلبة، حيث لا تقتصر معاركه على المنافسات الرياضية فقط، بل تمتد إلى صراعات خارجية مع الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية، في إطار درامي مشوّق.

 

طرح برومو مسلسل علي كلاي

وفي وقت سابق طرحت قناة ON E البرومو التشويقي الأول لمسلسل علي كلاي.

وسيطرت أجواء الإثارة والتشويق على البرومو، حيث ظهر “العوضي”بجانب حلبة وحوله مجموعة سيارات فارهة.

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي.

 

