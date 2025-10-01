القبض على المتهم بتسميم الكلاب الضالة في الهرم

تمكنت مباحث مديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بتسميم كلاب ضالة بمنطقة حدائق الأهرام.

وكانت مجموعة من الأشخاص عثرت على 11 كلبا نافقا، وعليها آثار تعرضها للتسمم بمنطقة حدائق الأهرام، ما دفعهم إلى التوجه للأجهزة الأمنية وتحرير محضر بشأن الواقعة.

وتوجهت لجنة من حي الهرم تضم أطباء بيطريين من إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة وبصحبتهم ممثلون عن منسقي المجتمع المدني مقدمو الشكوى، إلى موقع البلاغ لمعاينة الموقف على الطبيعة وتوقيع الكشف الظاهري على الكلاب النافقة.

وتبين من الفحص وجود ٢ كلبًا نافقًا بمنطقة (ح)، و٧ كلاب نافقة بمنطقة (هـ)، و٢ كلب نافق بجوار السور الخارجي للبوابة الثانية، ليبلغ إجمالي ما تم رصده ١١ كلبًا نافقًا فقط وتم رفعها والتعامل معها ودفنها بالمدفن الصحي المخصص لذلك مع استكمال باقي المسار القانوني للواقعة من قبل الجهات المعنية وبالتعاون مع النيابة العامة.

