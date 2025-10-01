الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كشف ملابسات فيديو أعمال تسول بالجيزة وضبط المتورطين

الأمن يكشف ملابسات فيديو أعمال تسول بالجيزة ويضبط المتورطين

كشفت  أجهزة  وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يظهر بعض الأشخاص أثناء اتخاذهم أحد شوارع محافظة الجيزة مقرًا لأعمال التسول واستجداء المارة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين في الواقعة.

 

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم (عاطل – سيدتان)، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بافتراش الطريق بغرض التسول.

كما أسفرت الحملات الأمنية بمنطقة الواقعة عن ضبط (12 شخصًا) آخرين لقيامهم باستجداء المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.

التسول في الجيزة وزارة الداخلية ضبط متسولين بالجيزة مكافحة التسول مصر فيديو متسولين على مواقع التواصل استجداء المارة في الشوارع جهود الأمن العام

