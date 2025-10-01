كشف ملابسات فيديو أعمال تسول بالجيزة وضبط المتورطين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يظهر بعض الأشخاص أثناء اتخاذهم أحد شوارع محافظة الجيزة مقرًا لأعمال التسول واستجداء المارة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين في الواقعة.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم (عاطل – سيدتان)، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بافتراش الطريق بغرض التسول.

كما أسفرت الحملات الأمنية بمنطقة الواقعة عن ضبط (12 شخصًا) آخرين لقيامهم باستجداء المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.

