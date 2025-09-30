وزارة الداخلية تحصد شهادات تقدير في مسابقة الحفاظ على التراث العمراني لعام 2025

نفذت وزارة الداخلية خطة لترميم عدد من المنشآت ذات الطابع التراثي، بما يضمن الحفاظ على قيمتها الجمالية والمعمارية وتكاملها مع البيئة المحيطة؛ في إطار سياسة وزارة الداخلية للحفاظ على التراث، واستعادة القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الشرطية.

مشاركة ناجحة في مسابقة قومية

شاركت وزارة الداخلية في مسابقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لأفضل ممارسات الحفاظ على التراث العمراني والمعماري لعام 2025، حيث حصلت على شهادات تقدير عن تطوير مبنى إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية ومبنى قسم الدقي بالجيزة.

تكريم يعكس الحفاظ على الهوية

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لحرص الوزارة على الحفاظ على الهوية البصرية والمعمارية للمباني الشرطية عند الشروع في تطويرها، من خلال دمج الطابع التراثي مع البعد الجمالي والإنساني دون إغفال قيمتها التاريخية.

رؤية شاملة للارتقاء بالمرافق الأمنية

كما تنفذ وزارة الداخلية خطة متكاملة لتطوير المرافق الأمنية، تدمج بين الطابع الحضاري الحديث والطراز المعماري المصري الأصيل، في إطار رؤية تهدف لتقديم خدمات شرطية متطورة داخل بيئة متكاملة تحفظ كرامة المواطن وتعزز شعوره بالأمن والانتماء.

