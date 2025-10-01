الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط صانعي محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط اثنين من صُنّاع المحتوى بعد قيامهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بتصوير مقاطع فيديو يظهر خلالها برفقة ابن عمه، وتقديم محتوى يتنافى مع القيم المجتمعية والأعراف الأخلاقية، ونشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تحديد وضبط القائم على النشر

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط القائم على النشر والمقيم بدائرة قسم الشرابية بالقاهرة، وكذلك ابن عمه المقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية. 

وبمواجهتهما، أقرا بإدارتهما للحساب المذكور، وبقيامهما بتصوير ونشر تلك المقاطع بهدف تحقيق مكاسب مادية.

الداخلية تُنظم فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن في إطار مبادرة "كلنا واحد"

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء بلطجي على سائق ميكروباص بالإسكندرية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

