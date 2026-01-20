تضحك بدون سبب وتترنح أثناء الكلمة، نانسي بيلوسي "سكرانة" في حفل تأبين (فيديو)

18 حجم الخط

تعرضت رئيس مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي للسخرية عبر الإنترنت بعد ظهورها وكأنها "ثملة" أثناء حديثها في حفل تأبين بوب وير، العضو المؤسس لفرقة "جريتفول ديد" الموسيقية.



وأظهرت مقاطع الفيديو نانسي بيلوسي، البالغة من العمر 85 عاما، على المسرح خلال حفل التأبين يوم السبت في المركز المدني بسان فرانسيسكو، وهي تتعثر في خطابها الذي استمر قرابة 10 دقائق، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت بيلوسي قد أفرطت في تناول الكحول.

وبدأت بيلوسي، التي تصف نفسها بأنها من عشاق فرقة "جريتفول ديد"، رثاءها ببداية مهتزة قائلة "بقدر ما هو مبهج رؤية الجميع هنا"، قبل أن تتعثر تمامًا في جملتها بعد بضع فقرات.

وقالت بيلوسي وهي تضحك بينما تخطئ في نطق الجملة: "بوبي وير لم يكن مجرد "ساحر".. موسيقيًّا - وساحرًا أيضًا - لقد كان قوة من قوى الطبيعة".

John Mayer performs “Ripple” at Bob Weir’s public memorial in San Francisco pic.twitter.com/lJIvnRDqBR — CONSEQUENCE (@consequence) January 18, 2026

وجاء في كلمتها: "(وير) أعطاني هذه اللافتة، وسأعرضها اليوم، لأنني قلت إن بوبي كان يحب الديمقراطية حقًّا، لقد أحب بلدنا". ثم سألت الجمهور: "تعرفون ما الذي أراد من الجميع فعله؟"، قبل أن ترفع لافتة لفرقة "جريتفول ديد" مكتوبا عليها "صوَّت" (VOTE).

وقد أثار سلوك بيلوسي على المسرح تكهنات الكثيرين عبر الإنترنت حول حالتها الذهنية، رغم أن مكتبها صرح لـ "PolitiFact" في عام 2010 بأنها لا تشرب الكحول.

Drone spotted over San Francisco today being flown by a drunk Nancy Pelosi. pic.twitter.com/vQHARToj1F — Alaska (@Alaska0420) January 19, 2026

وكتب أحد المستخدمين: "نانسي العجوز الثملة المسكينة. لا تعرف متى يجب أن تبقى في المنزل أو تمتنع عن 'عصير السعادة' قبل الذهاب لتأبين شخص متوفى. يا له من فوضى".

وأضاف آخر: "إحراج ناتج عن الثمل. يا سيدة، عليكِ أن تنعزلي في منزلك مع زجاجات الخمر الخاصة بكِ ولا تظهري وجهك في العلن". وتساءل ثالث: "هل نانسي بيلوسي ثملة في حفل تأبين بوب وير؟".

وكان قد أُعلن وفاة وير في 10 يناير عبر منشور على حسابه في إنستغرام، كشف عن وفاته بسلام محاطًا بعائلته وأصدقائه، بعد صراع مع مرض السرطان ومعاناته في النهاية من مشاكل كامنة في الرئة.

