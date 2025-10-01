الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ12 بعمارات ماسبيرو

إسعاف
إسعاف

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقة بالطابق الـ12 بعمارات ماسبيرو في بولاق أبو العلا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط فتاة من عمارات ماسبيرو 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى يفيد سقوط فتاة من شرفة شقة بعمارات ماسبيرو بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة فتاة، أثر إصابتها بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وبسؤال شهود عيان، قالوا إنها سقطت من شرفة الشقة بالطابق الـ12، فى ظروف غامضة.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط فتاة من عمارات ماسبيرو فتاة من عمارات ماسبيرو عمارات ماسبيرو بولاق أبو العلا

مواد متعلقة

إخماد حريق التهم شقة سكنية في منطقة بولاق أبو العلا (صور)

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

رد قاطع من الكهرباء حول موعد إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

إحالة أطقم الاستقبال والطوارئ والمتغيبين عن العمل في مستشفى القاهرة الجديدة للتحقيق

مقطع صادم، تريلات تفرغ حمولات ذرة لسرقتها قبل توصيلها، والنشطاء: كارثة (فيديو)

مدبولي يصل مجلس النواب لإلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads