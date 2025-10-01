مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ12 بعمارات ماسبيرو

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقة بالطابق الـ12 بعمارات ماسبيرو في بولاق أبو العلا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط فتاة من عمارات ماسبيرو

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى يفيد سقوط فتاة من شرفة شقة بعمارات ماسبيرو بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة فتاة، أثر إصابتها بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبسؤال شهود عيان، قالوا إنها سقطت من شرفة الشقة بالطابق الـ12، فى ظروف غامضة.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

