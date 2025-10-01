بعد أسبوع من العلاج، وفاة الشاب ضحية الشهامة بالقليوبية

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بعد أسبوع من تلقي العلاج داخل المستشفى بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، في واقعة قتل مأساوية على يد شقيقين.

بعد أسبوع من تلقي العلاج، وفاة الشاب ضحية الشهامة بالقليوبية

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بمصرع شاب على يد شقيقين بقرية كفر شبين.

ضحية الشهامة بشبين القناطر.. عاطل يطعن شابا بالقليوبية

وتبين أن المجني عليه يُدعى حامد أحمد (39 عامًا)، متزوج ولديه طفلان، حيث تدخل للدفاع عن أبناء عمومته عقب ضبط أحد المتهمين متلبسًا بالسرقة داخل منزلهم.

وأثناء محاولته تهدئة الموقف ومطالبة المتهم بالتوقف عن المشاجرة قائلًا: "بلاش خناق.. عيب اللي أخوك عمله"، عاجله المتهم بطعنة نافذة باستخدام مطواة أصابته في البطن، أحدثت قطعًا بالشريان والمعدة، ظل على إثرها يتلقى العلاج لمدة أسبوع قبل أن يفارق الحياة.

وتمكنت قوات المباحث القليوبية من ضبط المتهمين، المقيمين بدائرة المركز، وجرى التحفظ عليهما، وبالعرض على جهات التحقيق تقرر حبسهما 15 يومًا على ذمة القضية.

وشيع أهالي قرية كفر شبين جثمان الضحية في جنازة مهيبة سادها الحزن والدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولطفليه بالصبر والسلوان بعد أن فقدا السند.

