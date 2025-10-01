ضبط 19 شخصًا لاستغلال الأطفال في التسول والأعمال الإلحاحية بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 19 شخصًا (رجل وسيدة، بينهم 5 لهم معلومات جنائية) لاستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

تفاصيل الواقعة

أسفرت العملية عن ضبط 27 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وبمواجهتهم أقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله في إحدى دور الرعاية.

