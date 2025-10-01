الأربعاء 01 أكتوبر 2025
ضبط 19 شخصًا لاستغلال الأطفال في التسول والأعمال الإلحاحية بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 19 شخصًا (رجل وسيدة، بينهم 5 لهم معلومات جنائية) لاستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

أسفرت العملية عن ضبط 27 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وبمواجهتهم أقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله في إحدى دور الرعاية.

