مقتل مسنة داخل منزلها في ظروف غامضة بالمنوفية

شهدت قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، جريمة قتل غامضة راحت ضحيتها سيدة مسنة داخل منزلها في ظروف يكتنفها الغموض، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع سيدة تدعى سعاد. أ، تقيم بمفردها داخل مسكنها بالقرية، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قويسنا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية جهودها لكشف غموض وملابسات الحادث، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، إلى جانب جمع التحريات الأمنية وسماع أقوال الجيران والأقارب، تمهيدًا لكشف غموض وملابسات الواقعة.

