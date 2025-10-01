الأربعاء 01 أكتوبر 2025
إخماد حريق نشب بمركب نيلي أسفل كوبري عباس بالمنيل (صور)

حريق مركب نيلي
حريق مركب نيلي

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مركب نيلى أسفل كوبري عباس بمنطقة المنيل، ويقوم رجال الحماية بإجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق مركب نيلي بالمنيل

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مركب نيلى أسفل كوبرى عباس بمنطقة المنيل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط حريق المركب ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق مركب نيلي بالمنيل

