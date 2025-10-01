ربة منزل تتهم زوجها بالاعتداء على طفلها في القليوبية

شهد مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة صادمة، بعدما تقدمت ربة منزل ببلاغ تتهم فيه زوجها بالتعدي جنسيًا على نجلها الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ربة منزل تتهم زوجها بالتعدي علي طفلها بالقليوبية

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقي بلاغ من إحدى السيدات بقيام زوجها البالغ من العمر 37 عامًا – عاطل، بالاعتداء جنسيًا على نجلها من زواج سابق.

على الفور، وجهت القيادات الأمنية بسرعة ضبط المتهم، وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، حيث تم القبض على الزوج المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

