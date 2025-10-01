الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط شاب تجرد من ملابسه أمام سيدة في الهرم

ضبط متهم،فيتو
ضبط متهم،فيتو

تمكنت قوات مباحث الجيزة من القبض على شاب تجرد من ملابسه بالكامل أمام إحدى السيدات بمنطقة كفر غطاطي، بالهرم.

وكانت  سيدة حررت محضرا ضد أحد الأشخاص، اتهمته فيه بخلع ملابسه بالكامل أمامها وخدش حيائها بمنطقة كفر غطاطي التابعة لقسم شرطة الهرم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

أنا مش بطلع لايفات وفلوسي من إعلانات الهامبرجر، أقوال أم سجدة أمام جهات التحقيق

أنا صعيدية وعايشة بمعاش والدي، أقوال بوسي الأسد في التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

قرار من النيابة ضد موظف تحرش بسيدة في مول شهير بأكتوبر

فريق بحث لكشف واقعة تعدي سائق ميكروباص على آخر في الزاوية الحمراء

القبض على عامل بتهمة الاعتداء على معلمة بالبدرشين

قبل ساعات من الحكم بـ"الحجر عليها"، محطات في حياة نوال الدجوي

حقيقة تسميم 500 كلب في حدائق الأهرام

حبس المتهم بقتل التيك توكر أمير أسمع في مصر الجديدة على ذمة التحقيق

السيطرة على حريق بعزبة مدكور والمعمل الجنائي يفحص الأسباب

بعد تأييد الحكم بحبسها، 4 محطات في قضية مروة يسري الشهيرة بـ"بنت مبارك"

