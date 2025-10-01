ضبط شاب تجرد من ملابسه أمام سيدة في الهرم

تمكنت قوات مباحث الجيزة من القبض على شاب تجرد من ملابسه بالكامل أمام إحدى السيدات بمنطقة كفر غطاطي، بالهرم.

وكانت سيدة حررت محضرا ضد أحد الأشخاص، اتهمته فيه بخلع ملابسه بالكامل أمامها وخدش حيائها بمنطقة كفر غطاطي التابعة لقسم شرطة الهرم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

