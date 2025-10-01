الأربعاء 01 أكتوبر 2025
ضبط عاطلين بسرقة توك توك بالإكراه فى الزاوية الحمراء

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين بسرقة توك توك بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة الزاوية الحمراء.

 

سرقة توك توك بالإكراه فى الزاوية الحمراء

تلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من (عامل، ونجله– مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) بتضررهما من شخصان لاستقلالهما مركبة التوك توك قيادة الثانى لتوصيلهما لأحد الشوارع بدائرة القسم والإستيلاء على مركبة التوك توك وهاتفه المحمول ومبلغ مالى كرهًا ولاذا بالفرار.


وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة) وكافة المسروقات المستولى عليها.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

