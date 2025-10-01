الأربعاء 01 أكتوبر 2025
إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

أصيب 8 أشخاص من الفيوم  بجروح وكسور، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الدائري بنطاق مركز شرطة الفيوم، وتوقفت حركة المرور على الطريق الدائري وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

 

 تصادم علي الطريق الدائري

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا  من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة ونقل على الطريق الدائرى بنطاق مركز شرطة الفيوم، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبينّ أن السرعة الزائدة أفقدته قائدي السيارتين السيطرة على عجلة القيادة، ما تسبب في وقوع الحادث وإصابة 8 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق الطريق.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

