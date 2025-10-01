الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط سائق ربع نقل زود سيارته بالوقود وفر هاربا دون سداد قيمته بالشرقية

ضبط المتهمين، فيتو
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة "ربع نقل" لقيامة بالفرار من إحدى محطات الوقود عقب تزويدها بالوقود دون سداد قيمته بـالشرقية.

فيديو لسائق فول سيارته وفر هاربا بالشرقية

رصدت وزارة الداخلية تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالفرار من إحدى محطات الوقود عقب تزويدها بالوقود دون سداد قيمته بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها وقت إرتكاب والواقعة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة منيا القمح بالشرقية).

وبمواجهته إعترف السائق بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء عامل المحطة المشار إليها وبسؤاله أيد ما سبق.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

