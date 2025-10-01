ضبط سائق ربع نقل زود سيارته بالوقود وفر هاربا دون سداد قيمته بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة "ربع نقل" لقيامة بالفرار من إحدى محطات الوقود عقب تزويدها بالوقود دون سداد قيمته بـالشرقية.

فيديو لسائق فول سيارته وفر هاربا بالشرقية

رصدت وزارة الداخلية تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالفرار من إحدى محطات الوقود عقب تزويدها بالوقود دون سداد قيمته بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها وقت إرتكاب والواقعة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة منيا القمح بالشرقية).

وبمواجهته إعترف السائق بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء عامل المحطة المشار إليها وبسؤاله أيد ما سبق.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.