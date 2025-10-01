الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

نفذوا 26 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

تمكنت  الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة"، بعد تلقي معلومات وتحريات أكدت نشاطهم الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الشرطة من تحديد وضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم التشكيل العصابي وارتكابهم 26 واقعة سرقة بالدراجات النارية بنفس الأسلوب.

ضبط 6 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية بالإسكندرية

ضبط عاطلين بالزاوية لسرقتهما مركبة "توك توك"


وبإرشادهم، تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

