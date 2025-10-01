الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء بلطجي على سائق ميكروباص بالإسكندرية

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء بلطجي على سائق ميكروباص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعديه على قائد سيارة ميكروباص ومطالبته بمبالغ مالية دون وجه حق بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

بفحص الفيديو وتكثيف التحريات تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

مصرع قائد دراجة نارية صدمته سيارة في القطامية

نفذوا 39 جريمة، ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالإسكندرية

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق.

