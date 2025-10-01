الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء بلطجي على سائق ميكروباص بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعديه على قائد سيارة ميكروباص ومطالبته بمبالغ مالية دون وجه حق بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

بفحص الفيديو وتكثيف التحريات تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.