الداخلية السورية تلقي القبض على 81 عنصرا من تنظيم "داعش" فروا من سجن الشدادي (صور)

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الثلاثاء، القبض على 81 عنصرًا من تنظيم "داعش" كانوا قد فروا من سجن الشدادي بريف الحسكة، في ظل الاشتباكات الأخيرة مع "قوات سوريا الديمقراطية".



وقالت الدخلية السورية في بيان لها: "إثر حادثة الهروب التي شهدها سجن الشدادي في ريف محافظة الحسكة، والتي أسفرت عن فرار نحو 120 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي حسب إفادة أحد المصادر، كانوا محتجزين داخل السجن الخاضع لسيطرة تنظيم "قسد"، دخلت وحدات من الجيش العربي السوري إلى مدينة الشدادي، برفقة وحدات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية".

وأضاف البيان: "باشرت الوحدات المختصة فور دخولها بتنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط دقيقة ومنظمة داخل المدينة ومحيطها، بهدف ملاحقة العناصر الفارّة، وضمان حفظ الأمن والاستقرار".

وأِشارت الوزارة إلى أن "هذه العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 81 عنصرًا من الفارّين، فيما تتواصل الجهود الأمنية المكثفة لملاحقة البقية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولًا".

وأكدت الداخلية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات العامة، "استمرارها في أداء واجبها الوطني في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن، وحماية المواطنين، والحفاظ على الاستقرار العام".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت "قسد"، في بيان وصفته بأنه موجه "إلى الرأي العام" إن سجن الشدادي الواقع جنوب الحسكة، والذي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي "تعرض منذ ساعات صباح اليوم، لهجمات متكررة نفذتها فصائل دمشق"، مضيفة أن مقاتليها "تصدوا لهذه الهجمات، وتمكّنوا من كسرها عدة مرات، مقدمين عشرات الشهداء والجرحى لمنع وقوع كارثة أمنية".

وأشارت "قسد" في بيانها إلى أنه بالرغم من أن سجن الشدادي يقع على بُعد نحو كيلومترين فقط من قاعدة التحالف الدولي في المنطقة، إلا أن "القاعدة لم تتدخل رغم الدعوات المتكررة"، مؤكدة أن "سجن الشدادي خرج عن سيطرة قواتها".

من جهتها، أعلنت هيئة العمليات بالجيش العربي السوري في نفس اليوم، أن عناصر الجيش دخلت مدينة الشدادي بريف الحسكة "بعد إطلاق قسد سراح عناصر "داعش" من سجن الشدادي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.