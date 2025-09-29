إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 3 أشخاص من الفيوم، في حادث تصادم سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي، على طريق بحيرة قارون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تصادم على طريق بحيرة قارون

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي على طريق بحيرة قارون، بالقرب من مفارق عزبة بركات، في نطاق مركز شرطة سنورس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي.

