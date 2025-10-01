منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 212 تابع (ج)، الصادر في 23 سبتمبر 2025، قرار النيابة العامة، مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بشأن إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 21 لسنة 2017، بقائمة الإرهابيين.

وجاء في نص قرار النيابة العامة “إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 21 لسنة 2017، إدراج إرهـابيين الـصادر من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 16 جنوب) بتاريخ 24/7/2017 في شأن القضية رقم 316 لسنة 2017 حـصر أمن دولة عليا (رقم 2 لسنة 2017، طلبات إدراج إرهاب، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 198 في 30 أغسطس 2017”.

الجدير بالذكر أن القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، اتهمت فيها علا القرضاوي وزوجها حسام الدين خلف، و274 شخصا آخر بالانضمام لجماعة محظورة، وتمويل جماعة أسست على خلاف القانون، وتم إدراجهم في قائمة الإرهابيين.

