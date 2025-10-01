الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

إخماد حريق نشب في مخلفات بعين شمس

حريق مخلفات، فيتو
حريق مخلفات، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب فى مخلفات بمنطقة النعام في عين شمس، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق مخلفات بعين شمس

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مخلفات بمنطقة النعام بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق مخلفات بعين شمس مخلفات بعين شمس حريق مخلفات عين شمس منطقة النعام الحماية المدنية بالقاهرة

ads