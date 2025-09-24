الأربعاء 24 سبتمبر 2025
قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، تأجيل استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور لجلسة 15 نوفمبر المقبل.

كانت محكمة استئناف جنايات دمنهور الدائرة الثالثة المنعقدة بايتاي البارود قررت صباحا تأجيل نظر الدعوى لآخر الجلسة لتمكين دفاع المدعين بالحق المدني والمتهم من الاطلاع على التحقيقات الواردة من نيابة أمن الدولة العليا، بخصوص قضية المتهمة نهال قطب، وعقب ذلك يبدي طرفا الدعوى طلباتهما ودفاعهما في ضوء الاطلاع على أوراق القضية.  

جاء ذلك بحضور المتهم بهتك عرض الطفل ياسين، (صبري. ك.ج.ا)، 79 عاما،، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور.

