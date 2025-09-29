مصرع وإصابة 18 شخصا في حادثين بالفيوم

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرين في حادثين متفرقين على الطريق الغربي وطريق القاهرة، من بينهم 5 مصابين تم إسعافهم في موقع الحادث، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام، و4 جثث تم نقلهم إلى مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، قبل الطريق الإقليمي، الاتجاه القادم من القاهرة إلى أسيوط، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين أن 4 لقوا مصرعهم وأصيب 8 آخرين، وتم نقل الجثث إلى مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

انقلاب سيارة سوزوكي علي طريق الفيوم ـ القاهرة

كما تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بإصابة 6 أشخاص بإصابات بسيطة ومتوسطة في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق القاهرة ـ الفيوم، بسبب السرعة الزائدة للسائق، وتم إسعاف 5 مصابين في موقع الحادث، وتم نقل المصاب السادس إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالته.

وتحرر محضران بالحادثين، وأحيلا إلى النيابات المختصة، وقرر النيابة دفن الجثث بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولت التحقيق.

