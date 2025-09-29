الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 18 شخصا في حادثين بالفيوم

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

 لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرين في حادثين متفرقين على الطريق الغربي وطريق القاهرة، من بينهم 5 مصابين تم إسعافهم في موقع الحادث، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام، و4 جثث تم نقلهم إلى مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

 

انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي

 كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي،  قبل الطريق الإقليمي، الاتجاه القادم من القاهرة إلى أسيوط، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين أن 4 لقوا مصرعهم وأصيب 8 آخرين، وتم  نقل الجثث إلى مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

 

انقلاب سيارة سوزوكي علي طريق الفيوم ـ القاهرة

 كما تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بإصابة 6 أشخاص بإصابات بسيطة ومتوسطة في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق القاهرة ـ الفيوم، بسبب السرعة الزائدة للسائق، وتم إسعاف 5 مصابين في موقع الحادث، وتم نقل المصاب السادس إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالته.

تعيين عميد جديد لكلية الزراعة بجامعة الفيوم

جامعة الفيوم تفتتح البرنامج التدريبي "مبادئ العمليات المصرفية" بالتعاون مع بيت الزكاة

وتحرر محضران بالحادثين، وأحيلا إلى النيابات المختصة، وقرر النيابة دفن الجثث بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي الطريق الغربي انقلاب سيارة سوزوكي حادث انقلاب سيارة ميكروباص غرفة عمليات شرطة النجدة مستشفي الفيوم العام مستشفي طامية المركزي مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

الرئاسة في أسبوع.. رسائل قوية من السيسي لقادة دول عربية وأجنبية والقيادة المركزية الأمريكية.. إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر.. والتأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

الطب والصيدلة الأبرز، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية نظام قديم بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025، الأماكن الشاغرة للشعبة العلمية "نظام حديث"

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ووست هام

ما هي عقوبة إرسال الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته؟

خدمات

المزيد

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

لا تفوتها، أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads