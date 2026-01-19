الإثنين 19 يناير 2026
رياضة

وفاة مشجع سنغالي بطعنات في المغرب بعد نهائي أمم أفريقيا

المغرب والسنغال
المغرب والسنغال
كشفت وسائل إعلام سنغالية عن وفاة مشجع سنغالي نتيجة الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي المغرب والسنغال والتي حسمها الأخير لقبها.

ووفق صحيفة "سينى نيوز" السنغالية، فقد لقي المشجع السنغالي الشيخ ضيوف حتفه متأثرًا بطعنات متعددة تعرض لها أثناء الشجار، فيما تواصل السلطات المختصة في المغرب التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات.

 

وفاة مشجع سنغالي

واكدت وسائل الإعلام أن المشجع الشيخ ضيوف وتوفي عقب تعرضه لاعتداء بعد مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا التي أُقيمت على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط وذلك في أعقاب فوز منتخب السنغال باللقب

وفارق المواطن السنغالى الحياة متأثرًا بإصابات خطيرة ناتجة عن طعنات متعددة خلال الشجار ولا تزال ظروف وملابسات الحادث قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة

 

مباراة المغرب والسنغال 

وشهدت مباراة المغرب والسنغال أحداثا مؤسفة، انطلقت عقب قرار حكم المواجهة باحتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الـ7 من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، وهو ما أثار غضب لاعبي السنغال وجهازهم الفني. 

وتوقف اللعب لفترة طويلة وصلت إلى 20 دقيقة، بسبب انسحاب لاعبي السنغال ودخولهم غرفة الملابس، بناء على طلب المدير الفني بابي ثياو، وذلك قبل أن يعود اللاعبين مجددا لاستكمال المباراة.

وتوج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على صاحب الأرض المنتخب المغربي بهدف نظيف في الأشواط الإضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكشفت تقارير صحفية أن العقوبات من المتوقع أن تشهد إيقافات على أعضاء الجهاز الفني لمنتخب السنغال، وغرامات مالية على الاتحاد السنغالي، بالإضافة لاحتمالية حرمان الجمهور السنغالي من حضور عدد من مباريات أسود التيرانجا

