أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 211 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 211، الصادر في 22 سبتمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الدقهلية.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

-قرارات وزارة العدل، بشأن نقل مقر مأمورية شهر عقاري روض الفرج، التابعة لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، ونقل مقر مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، ليكون مقرهما مول المواردى حى السيدة زينب بالقاهرة. وإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق ثان العاشر من رمضان)، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق.

-قرارات وزارة الداخلية، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 10 أشخاص. وإبعاد برازيلي وسوداني وقيرغستاني وسوري خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-قرارات وزارة التنمية المحلية بشأن نزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، باعتبار مشروع تطوير محور التروللى (الفيروز) بحى السلام أول بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

ونزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو من كوبرى الحرفيين حتى الطريق الدائرى بعرض (٥) حارات مرورية لكل اتجاه بحى النزهة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

-قرار محافظة الجيزة باعتماد المخطط التفصيلى لبعض أحياء مدينة الجيزة (العمرانية- بوالق الدكرور- الدقى) مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

-قرار محافظة الدقهلية بتعديل المخطط التفصيلى لقرية أتميدة، وقرية جصفا، التابعين لمركز ميت غمر، وقرية الكفر الجديد التابعة لمركز ميت سلسيل، واعتماد المخطط التفصيلى لمدينة الكردى طبقا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لمدينة الكردي.





