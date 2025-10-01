الأربعاء 01 أكتوبر 2025
مجلس الدولة يعيد توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري

إعادة اختصاصات محكمة
إعادة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 214 (تابع)، الصادر في 25 سبتمبر 2025، قرار مجلس الدولة رقم 743 لسنة 2025، بشأن إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.

ونصت المادة الأولى للقرار على "إعادة توزيع الاختصاصات بين دوائر محكمة القضاء الإداري.. أولا: دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة، ومقرها مبنى مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة القاهرة الجديدة، وتختص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة محليًا بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة".


وإعادة توزيع الاختصاصات بين دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف ومحافظة الفيوم، والقليوبية، والمنوفية، ومحافظتى الإسكندرية ومطروح، وعدد من المحافظات الأخرى.

 

استكمال محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة الاستيلاء على73 مليون جنيه من مجلس الدولة

مجلس الوزراء يبرز جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي (فيديو)

