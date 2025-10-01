الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

إصابة 5 أشخاص في حريق داخل عقار بشبرا الخيمة

شهدت منطقة عزبة نسيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، نشوب حريق داخل بدروم عقار مكون من 3 طوابق، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة الدخان الكثيف.

إصابة 5 أشخاص في حريق داخل عقار بشبرا الخيمة

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، باندلاع حريق بالعقار المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء، كما جرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرة النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء العقار أو العقارات المجاورة، فيما باشرت فرق الإسعاف التعامل مع الإصابات، حيث تم إسعاف 4 حالات اختناق داخل موقع الحادث، بينما جرى نقل حالة خامسة إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر أمنية أنه عقب عمليات الإطفاء، نفذت القوات أعمال التبريد داخل البدروم لمنع تجدد النيران، فيما قامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمني بمحيط العقار لحماية المواطنين وتأمين أعمال الإطفاء والإسعاف.

وأضافت المصادر أن المعاينة المبدئية تشير إلى أن الحريق اندلع في بدروم العقار الذي كان يستخدم كمخزن لبعض الأدوات، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا رفع آثار الحريق واستكمال الفحص لمعرفة أسباب اندلاعه.

