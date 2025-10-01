الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

المعاينة تكشف تفاصيل حريق مركب نيلي أسفل كوبري عباس بالمنيل (صور)

حريق مركب نيلي بالمنيل
حريق مركب نيلي بالمنيل

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل مركب نيلى أسفل كوبري عباس بمنطقة المنيل في مصر القديمة، أن النيران اندلعت في عدد من المراتب الإسفنج داخل المركب.

 

وأضافت المعاينة أن المراتب الإسفنج التى اندلعت فيها النيران على مساحه 10 أمتار المستغلة مقاعد للزائرين داخل مركب نيلية صغيرة الحجم (فلوكة) تسع 30 شخصا أسفل كوبرى عباس بمنطقه مصر القديمة وكانت الفلوكة (خالية من الزائرين).

 

ورجحت المعاينة أن الحريق نشب داخل المركب النيلي نتيجة مصدر حرارى (عقب سيجارة).

 

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت في إخماد حريق نشب داخل مركب نيلى أسفل كوبري عباس بمنطقة المنيل، ويقوم رجال الحماية بإجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق مركب نيلي بالمنيل

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مركب نيلى أسفل كوبرى عباس بمنطقة المنيل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

حريق مركب نيلي بالمنيل
حريق مركب نيلي بالمنيل

 

حريق مركب نيلي بالمنيل
حريق مركب نيلي بالمنيل

وتم فرض كردون أمنى بمحيط حريق المركب ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

