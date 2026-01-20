مستشار رئيس وزراء الصين: معرض الآثار المصرية بشنغهاي لم يستوعب عدد الزوار والمتحف الكبير عمل "مبدع"

18 حجم الخط

قال المستشار الثقافي لرئيس الوزراء الصيني "فان ديان" إنه خلال العام الماضي، استضافت مدينة شنغهاي معرضًا للآثار المصرية بعنوان 'قمة الأهرامات'، وخلال 11 شهرًا فقط، استقبل المعرض أكثر من 2.7 مليون زائر من الصين ومختلف دول العالم، وبسبب الإقبال الهائل.

وأشار إلى أنه فتح المعرض في أسبوعه الأخير لمدة 24 ساعة يوميًّا، ومع ذلك لم يستوعب العدد الضخم من الزوار، وهو ما يظهر مدى تعطش الشعب الصيني إلى معرفة الثقافة المصرية ومدى حبهم لمصر.

وأكد أن تصميم المتحف المصري الكبير عمل معماري "عالمي مبدع"، مشيدًا بعبقرية استخدام "عنصر المثلث" المستلهم من الأهرامات في كامل المبنى، وأكد أن هذا العمل المعماري نال تقديرًا عالميًّا وسيستمر في حصد الجوائز.

وأضاف "ديان" أنه زار المتحف المصري الكبير، برفقة وفد صيني رفيع المستوى، وعبر عن شعوره بالفخر والإعجاب بما شاهد، واصفًا المتحف بأنه ليس مجرد مبنى للعرض، بل هو منصة عالمية للدراسات والبحوث العميقة.



جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "الأصالة والتجديد في الفن الصيني" التي نظمتها قنصلية الصين بالإسكندرية في نادي اليخت، مساء اليوم الإثنين، بحضور القنصل العام الصيني يانغ يي، ووفد ثقافي صيني رفيع المستوى، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين.

وأكد مستشار رئيس الوزراء الصيني، أن مصر والصين تمتلكان أعظم "كتب بصرية" في العالم، مشيرًا إلى أن زيارته للمتحف الكبير كشفت له عن نقاط تلاقٍ مذهلة؛ أبرزها "زهرة اللوتس" كرمز جمالي مشترك، والتشابه الرمزي بين قناع "توت عنخ آمون" والأقنعة البرونزية الصينية القديمة.

ونوه بأهمية رسالة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة تطوير المتحف، باعتبارها تجسيدًا لرؤية بكين للتعاون الثقافي مع مصر كجسر استراتيجي للمستقبل.



من جانبه، شدد القنصل العام يانج يي على أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون الاستراتيجي الشامل، موضحًا أن البلدين يستعدان للاحتفال بمرور 70 عامًا على روابطهما الدبلوماسية عبر أجندة حافلة بالفعاليات التي تعزز التنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.

واختتمت الندوة، التي نظمها المعهد المركزي الصيني للثقافة والتاريخ، بتأكيد أن الفن يظل اللغة العالمية التي لا تحتاج إلى ترجمة لتجاوز الحواجز ودعم السلام، مع عرض فيلم قصير رصد نهضة المتاحف الكبرى في الصين وجماليات الفنون التي تربط بين ضفاف النيل والنهر الأصفر.



يذكر أن "فان ديان" هو عضو في معهد البحوث الأدبية والتاريخية المركزي في الصين، شغل سابقًا منصب مدير المتحف الوطني الصيني للفنون، كما تولى رئاسة أكاديمية الفنون الجميلة المركزية، وهي أرقى مؤسسة تعليمية للفنون في الصين، كما يشغل حاليًّا منصب رئيس جمعية الفنانين التشكيليين الصينيين، ورئيس جمعية الفنانين التشكيليين في بكين.

يتخصص فان ديان في دراسة الفنون التشكيلية الصينية الحديثة والمعاصرة، وكذلك في علم المتاحف الفنية. وهو أحد أبرز القيّمين الفنيين في الصين، حيث تولى تنظيم الجناح الصيني في بينالي البندقية، بالإضافة إلى بينالي شنغهاي، وبينالي تشنغدو، وبينالي ووهان، وغيرها من المعارض الدولية الكبرى، ويُعد فان ديان من الشخصيات الأكاديمية والناشطة البارزة في المشهد الفني الصيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.