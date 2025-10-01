التحقيق مع صيدلي يروج منشطات جنسية مجهولة المصدر بالجيزة

تحقق مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، مع صيدلي تم ضبطه وبحوزته عدد من المنشطات الجنسية للسيدات بالجيزة.

وكان قد تم ضبط المتهم وبحوزته 229 قرص منشط جنسي مجهول و16 علبة قطرة منشط جنسي للسيدات و17 علبة قطرة نوع مجهول المصدر، منشط جنسي، و12 علبة اسبراي منشط جنسي و64 كيس نسكافيه منشط جنسي للسيدات.

وكانت معلومات وردت لإدارة مباحث الآداب بالمديرية تفيد بقيام صيدلي يقوم بترويج أدوية ومنشطات جنسية، وتم توجيه حملة أمنية، أسفرت عن القبض على المتهم وبحوزته منشطات جنسية، وبمواجهته اعترف بحيازته المنشطات والممنوعات للاتجار بها وتم تحرير محضر بالواقعة.

