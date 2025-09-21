الأحد 21 سبتمبر 2025
حوادث

انهيار سلم بمنزل قديم في مصر القديمة (صور)

شهدت منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار السلم الداخلي بمنزل قديم مكون من أرضي وطابقين، دون وقوع أى إصابات.

انهيار سلم بمنزل بمصر القديمة 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة مصر القديمة.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين انهيار السلم الداخلي الرابط بين الأرضي والأول داخل منزل قديم بمصر القديمة دون وقوع أى إصابات.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

