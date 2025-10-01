الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على 3 أشخاص لممارستم أعمال البلطجة وترويج المخدرات بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بـالإسكندرية.

 

فيديو لـ3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بالإسكندرية.


وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة) وبحوزتهم (كمية لمخدري "الآيس، الحشيش" – 2 سلاح أبيض – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

