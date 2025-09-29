الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 13 شخصا من الفيوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة أجرة، على طريق أبو عش، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وأزيل آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

تصادم على طريق قرية أبوعش

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم، على طريق قرية  أبو عش، التابعة لمركز الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ،  وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى تصادم سيارة ملاكي وسيارة اجرة، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة داخل أراضٍ زراعية بالفيوم

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثين منفصلين بالفيوم

 وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اصابة 10 اشخاص اصابة 13 شخص غرفة عمليات شرطة النجدة مركز شرطة الفيوم مستشفي الفيوم العام مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

إصابة شابين في حادث تصادم بمدينة الفيوم

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بالفيوم

مصرع شاب وإصابة نجله في حادث تصادم على طريق أبشواي ـ الفيوم

إصابة 17 شخصًا في حادث تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

إصابة شاب في حادث تصادم بالفيوم

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

خلال 24 ساعة، هل يتحقق كابوس إغلاق أكبر حكومة في العالم؟

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ووست هام

خدمات

المزيد

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

لا تفوتها، أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads