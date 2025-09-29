إصابة 13 شخصا في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 13 شخصا من الفيوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة أجرة، على طريق أبو عش، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وأزيل آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

تصادم على طريق قرية أبوعش

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم، على طريق قرية أبو عش، التابعة لمركز الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى تصادم سيارة ملاكي وسيارة اجرة، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

