القبض على صاحب محل لبيع السجائر وأجهزة التدخين الإلكتروني للطلاب بالشرابية (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب محل بيع سجائر غير مرخص لقيامة ببيع السجائر وأجهزة السجائر الإلكترونية للطلبة أمام إحدى المدارس بـمنطقة الشرابية.

فيديو بيع السجائر وأجهزة السجائر الإلكترونية بالشرابية

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام محل ببيع السجائر وأجهزة السجائر الإلكترونية للطلبة أمام إحدى المدارس بدائره قسم شرطة الشرابية.



وبالفحص وبسؤال القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) أفادت بتضررها من قيام أحد الأشخاص ببيع المنتجات المشار إليها لطلاب المدرسة وحال قيام أولياء الأمور بمعاتبته قام بالتعدي عليهم بالسب والشتم.



تم تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (مالك محل بيع سجائر "غير مرخص" – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق المحل المشار إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.