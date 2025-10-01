الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على صاحب محل لبيع السجائر وأجهزة التدخين الإلكتروني للطلاب بالشرابية (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب محل بيع سجائر غير مرخص لقيامة ببيع السجائر وأجهزة السجائر الإلكترونية للطلبة أمام إحدى المدارس بـمنطقة الشرابية.

 

فيديو بيع السجائر وأجهزة السجائر الإلكترونية بالشرابية

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام محل ببيع السجائر وأجهزة السجائر الإلكترونية للطلبة أمام إحدى المدارس بدائره قسم شرطة الشرابية.


وبالفحص وبسؤال القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) أفادت بتضررها من قيام أحد الأشخاص ببيع المنتجات المشار إليها لطلاب المدرسة وحال قيام أولياء الأمور بمعاتبته قام بالتعدي عليهم بالسب والشتم.


تم تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (مالك محل بيع سجائر "غير مرخص" –  مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق المحل المشار إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو بيع السجائر وأجهزة السجائر الإلكترونية بالشرابية بيع السجائر وأجهزة السجائر الإلكترونية بالشرابية الشرابية فيديو بيع السجائر وأجهزة السجائر الإلكترونية بيع السجائر وأجهزة السجائر الإلكترونية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة منطقة الشرابية

مواد متعلقة

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالشرابية

أمن القاهرة يعيد فتاة إلى أسرتها بعد تغيبها بسبب خلافات عائلية بالشرابية

الأكثر قراءة

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

طالب من الفيوم يتصدر مسابقة الحساب الذهني على مستوى العالم

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

بعد تشجيع جنوني من جماهير جالطة سراي، تصرف غريب من محمد صلاح على دكة ليفربول (فيديو)

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

بعد أسبوع من العلاج، وفاة الشاب ضحية الشهامة بالقليوبية

بعد اعتراض رئيس الجمهورية، وزير العدل يرفض تعديلات بدائل الحبس الاحتياطي

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

خدمات

المزيد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

بعد واقعة تسميم الكلاب بحدائق الأهرام، ما حكم الشرع في قتل الحيوانات الضالة؟

حكم الجهر بالأذكار في الأماكن العامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads