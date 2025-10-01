الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الداخلية تكشف تفاصيل تعطل سيارة على شريط السكة الحديد بمطروح

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو تعطل سيارة "ربع نقل"

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد سيارة ربع نقل أثناء محاولته العبور من مكان غير مخصص أعلى شريط السكة الحديد بمحافظة مطروح، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر، حيث تعطلت السيارة أمام أحد القطارات الذي تمكن قائده من التوقف قبل الاصطدام.

وبالفحص تبيّن أنه أثناء سير أحد القطارات بدائرة قسم شرطة مطروح، لاحظ قائد القطار إشارة من أحد المواطنين تُفيد بوجود سيارة ربع نقل متوقفة أعلى القضبان، ما دفعه إلى إيقاف القطار تفاديًا لوقوع حادث. وقد جرى تحريك السيارة بمعاونة الأهالي، ليُستأنف القطار رحلته دون خسائر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو (سارية التراخيص) وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة القسم، الذي أقرّ بمحاولته العبور من المكان المشار إليه اختصارًا للطريق.

وجرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

