القبض على صاحب محل بالعبور لبيعه أجهزة "ريسيفر" بدون ترخيص في القليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على أحد الأشخاص لقيامه بامتلاك وإدارة محل بدائرة قسم شرطة العبور فى محافظة القليوبية لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة والغير مصرح بتداولها بالأسواق، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

 وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لوكالة الأونروا

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين بكفر شكر

القبض على صاحب محل بالعبور لبيعه أجهزة "ريسيفر" بدون ترخيص في القليوبية

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود معلومات وتحريات مباحث المصنفات بقيام أحد الأشخاص بامتلاك وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة والغير مصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل، وتم ضبط مالكه وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص".

 وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادي.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

