حوادث

إخماد حريق التهم شقة سكنية في منطقة بولاق أبو العلا (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في منزل مكون من 3 طوابق بـمنطقة بولاق أبو العلا، دون وقوع أي إصابات.


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بالحادث وعلى الفور دفعت الحماية المدنية في القاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث سقفها من الخشب بمنزل مكون من 3 طوابق بشارع محمود رمضان بمنطقة ببولاق أبو العلا.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

