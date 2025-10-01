الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام العاملين بإحدى المدارس المغلقة بـالمنيا بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

فيديو التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود نزاع قضائي حول المدرسة المشار إليها، وقيام مصور مقطع الفيديو المشار إليه "نجل أحد الورثة محل النزاع"، بنشر المقطع والادعاء على غير الحقيقة بوجود أعمال تنقيب عن الآثار بالمدرسة للإستفادة منها فى النزاع القضائى.

تمكن رجال المباحث من ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا)، وتبين أن أعمال الحفر الظاهرة بمقطع الفيديو قديمة منذ عام 2019، وذلك نتيجة إنهيار منزل مجاور للمدرسة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.