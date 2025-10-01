الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام العاملين بإحدى المدارس المغلقة بـالمنيا بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

 

فيديو التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود نزاع قضائي حول المدرسة المشار إليها، وقيام مصور مقطع الفيديو المشار إليه "نجل أحد الورثة محل النزاع"، بنشر المقطع والادعاء على غير الحقيقة بوجود أعمال تنقيب عن الآثار بالمدرسة للإستفادة منها فى النزاع القضائى.

تمكن رجال المباحث من ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا)، وتبين أن أعمال الحفر الظاهرة بمقطع الفيديو قديمة منذ عام 2019، وذلك نتيجة إنهيار منزل مجاور للمدرسة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار فيديو التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا فيديو التنقيب عن الآثار داخل مدرسة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة المنيا

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس مع ملاكي بالمنيا (صور)

الصحة تكشف ملابسات وفاة صيدلانية بعد نوبتجية 18 ساعة بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا

الأكثر قراءة

المدرب الهولندي الجديد يصل الليلة لبدء مهمته في الأهلي

إيهود باراك: ترامب فرض الاتفاق على نتنياهو والأخير يسعى لإفشاله

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

المرصد السوري: تعرض بشار الأسد لحادث تسمم في موسكو

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعلاج الجرب والقمل

خدمات

المزيد

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا تفعل المرأة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم التبرع أونلاين للجمعيات والمؤسسات الخيرية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads