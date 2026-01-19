حسام حسن يطيح بلاعبين ويمنح الفرصة لثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي

18 حجم الخط

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر سيمنح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة وضمهم في معسكر مارس المقبل ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

حسام حسن يطيح ببعض اللاعبين

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن حسام حسن تحدث مع جهازه المعاون حول خروج بعض اللاعبين من الذين تواجدوا في أمم أفريقيا من حساباته، وسيتم مراقبة وجوه جديدة لضمهم بشرط تألقهم مع أنديتهم.

حسام حسن يعطي الفرصة لثلاثي بيراميدز

وتابع: من ضمن اللاعبين مروان عثمان مهاجم الأهلي الجديد والمدافع عمرو الجزار، وناصر ماهر لاعب الزمالك وثلاثي بيراميدز مروان حمدي وأحمد عاطف قطة ومحمود مرعي وعلي فوزي ظهير أيمن مودرن.

تصريحات حسام حسن

وتحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن خسارة الفراعنة أمام نيجيريا 4-2 بركلات الترجيح في مباراة تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا: إنه فخور بلاعبي المنتخب، بذلنا قصاري جهدنا في البطولة.

نيجيريا منتخب قوي وكنا الأقرب للفوز

وأضاف حسام حسن، كنا الأقرب للمكسب في مباراة نيجيريا، وهو منتخب قوي ويضم لاعبين كبارا.

ووجه حسام حسن الشكر لجميع اللاعبين علي مجهوداتهم، مشددا على أن كل اللاعبين ظهروا بمستوى مميز، وأن كل مباراة لها ظروفها وخطط لعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.