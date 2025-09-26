مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس مع ملاكي بالمنيا (صور)

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 2 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا.

تصادم أتوبيس مع ملاكي، مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروع بالمنيا



وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأوتوبيس بالطريق الزراعي في اتجاه قرية سوادة التابعة إداريا لمركز المنيا.

تصادم أتوبيس مع ملاكي، مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروع بالمنيا



وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع 3 أشخاص بينهم سيدتين وإصابة 2 آخرين تنوعت إصابتهما ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.