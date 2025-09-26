مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس مع ملاكي بالمنيا (صور)
لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 2 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا.
وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأوتوبيس بالطريق الزراعي في اتجاه قرية سوادة التابعة إداريا لمركز المنيا.
وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع 3 أشخاص بينهم سيدتين وإصابة 2 آخرين تنوعت إصابتهما ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
