حوادث

ضبط 43 بلطجيا وهاربا من المراقبة و59 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

حملات أمنية، فيتو

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، حملاته المكثفة لضبط الخارجين عن القانون، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في جرائم تجارة المخدرات والسرقات، إلى جانب ضبط 43 متهمًا متورطين في أعمال البلطجة والهروب من المراقبة.

ضبط قائدي 5 سيارات بتهمة أداء حركات استعراضية خلال موكب زفاف فى أسيوط

خناقة جيران، الأمن يكشف ملابسات الاعتداء على شخص من ذوي الهمم

كما أسفرت الحملات عن ضبط 366 تاجر مخدرات بحوزتهم نحو 146 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى 59 قطعة سلاح ناري محلي الصنع.

وفي السياق ذاته، حررت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مديريات الأمن أكثر من 22 ألف مخالفة مرورية، كما جرى فحص 58 من قائدي السيارات على الطرق السريعة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 سائقين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبس المتورطين في قضايا المخدرات والسرقات أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

