الخميس 16 نوفمبر 2023
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بلومبيرج تكشف خطة أمريكا لقطاع غزة بعد الحرب وموقف الدول العربية والاحتلال
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حبس ٣ متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من السكر التمويني في السوق السوداء
جيش الاحتلال يكشف عدد قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى
جيش الاحتلال يزعم : مستشفى الشفاء منطقة حرب وهذه قصة جثة الأسيرة الإسرائيلية
قوات حزب الله تستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ الموجهة (فيديو)
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الحملة الرسمية للسيسي تستقبل وفدًا من المثقفين والكتاب والفنانين
طلب التصالح يوقف الدعاوى وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالمخالفة في القانون الجديد
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات
جيش الاحتلال يجمع عشرات الجثث من مستشفى الشفاء في غزة وينقلها إلى مكان مجهول
من المسافة صفر، اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026
الخارجية الأمريكية تكشف توقعاتها حيال خطة الاحتلال تجاه الفلسطينيين في غزة
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الأوقاف تعقد 300 مجلس لقراءة سورة الكهف في مساجد الجمهورية (فيديو)
في ليلة الجمعة، المساجد تصدح بالصلاة على النبي (فيديو)
أسعارها تصل لـ 300 جنيه.. أقباط المنيا يدقون الصلبان ويوشمون القديسين على أجسادهم.. عوبيد نجم: ورثت المهنة عن والدي.. الأحبار أمريكية والمخدر موضعي (فيديو وصور)
بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)
بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)
تؤمن سماء غزة.. صواريخ دفاع جوي حيدت الطائرات الإسرائيلية (فيديوجراف)
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أخبار مصر
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في ليلة الجمعة، المساجد تصدح بالصلاة على النبي (فيديو)
محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء بتخفيف الضغط المروري بالهرم وفيصل (صور)
الحملة الرسمية للسيسي تستقبل وفدًا من المثقفين والكتاب والفنانين
أمطار متوسطة على هذه المناطق غدا
وزير التنمية المحلية: الشبكة الوطنية للطوارئ توفر متطلبات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث
4 ملفات تناولها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، على رأسها الطلاب الوافدون
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ملفات وحوارات
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أخبار الاقتصاد اليوم: 4 آلاف جنيه ارتفاعًا بأسعار الزيت الخام.. وخبير يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب لهذه الأسباب
أخبار الرياضة اليوم: فوز مصر والجزائر وتعادل نيجيريا بتصفيات كأس العالم.. وتأهل المجر ليورو 2024
شهر من المعاناة داخل غزة، مأساة عائلة فلسطينية علقت داخل الأراضي المحتلة بعد طوفان الأقصى (فيديو)
منتخب مصر يسحق جيبوتي بسداسية تاريخية.. محمد صلاح يسجل أول سوبر هاتريك مع الفراعنة.. ويتخطى رقم أبو تريكة
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حوادث
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حبس ٣ متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من السكر التمويني في السوق السوداء
تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة اعتدى عليها ٣ أشخاص بعين شمس
نص أقوال 5 أشخاص في التحقيق معهم بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة
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محافظات
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عرض إنجازات السيسي بمؤتمر جماهيري بالدقهلية، وبرلماني: الرئيس اقتحم كافة الملفات الشائكة
حالة الطقس غدًا الجمعة 17 - 11 -2023 بوادي النطرون
حالة الطقس غدا الجمعة 17_11_2023 في الإسماعيلية
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رياضة
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كرة السلة، سبورتنج يهزم الأهلي ويتوج بطلا لدوري المرتبط سيدات
منتخب البحرين يفوز على اليمن 0/2 في تصفيات كأس العالم 2026
الخطيب يتابع دورية العمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي
منتخب المجر يلحق بركب المتأهلين إلى يورو 2024 بتعادل قاتل مع بلغاريا 2/2
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عقارات
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جهاز تنمية 6 أكتوبر يستضيف الورشة التدريبية الأولى لمسابقة أفضل مدينة
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تفاصيل ومعدلات تنفيذ شقق سكن كل المصريين بالعاشر من رمضان
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اقتصاد
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تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023
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بلومبيرج تكشف خطة أمريكا لقطاع غزة بعد الحرب وموقف الدول العربية والاحتلال
جيش الاحتلال يكشف عدد قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى
جيش الاحتلال يزعم : مستشفى الشفاء منطقة حرب وهذه قصة جثة الأسيرة الإسرائيلية
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عصام كامل يكتب
ويسألونك عن الحليف
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