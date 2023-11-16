الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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في ليلة الجمعة، المساجد تصدح بالصلاة على النبي (فيديو)

حبس ٣ متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من السكر التمويني في السوق السوداء

جيش الاحتلال يكشف عدد قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

جيش الاحتلال يزعم : مستشفى الشفاء منطقة حرب وهذه قصة جثة الأسيرة الإسرائيلية

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من المسافة صفر، اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

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في ليلة الجمعة، المساجد تصدح بالصلاة على النبي (فيديو)

أسعارها تصل لـ 300 جنيه.. أقباط المنيا يدقون الصلبان ويوشمون القديسين على أجسادهم.. عوبيد نجم: ورثت المهنة عن والدي.. الأحبار أمريكية والمخدر موضعي (فيديو وصور)

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بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

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في ليلة الجمعة، المساجد تصدح بالصلاة على النبي (فيديو)

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منتخب البحرين يفوز على اليمن 0/2 في تصفيات كأس العالم 2026

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عصام كامل يكتب

ويسألونك عن الحليف

عصام كامل
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