الثلاثاء 20 يناير 2026
أخبار مصر

انهيار في درجات الحرارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

انخفاض درجات الحرارة وشبورة صباحية، طقس المنيا اليوم الأحد 18 يناير 2026

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء.


حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  18

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

