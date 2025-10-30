أخبار الفن اليوم: دخول ابن ريم سامي الرضيع للعناية المركزة.. ماجدة خير الله تهاجم العوضي.. سور الأزبكية يطرح تخفيضات تصل لـ 70%.. ونجوم الفن يحتفلون بافتتاح المتحف الكبير

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأحداث الفنية المهمة ومن أبرزهم:

علق الفنان حلمي عبد الباقي عضو نقابة المهن الموسيقية، على أزمة المطربة رحمة محسن، التي تصدرت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية بعد تداول وثيقة زواجها من رجل أعمال شهير، وانتشار عدد من الفيديوهات الخاصة المنسوبة إليها، ما أثار حالة من الجدل الكبير.

كشفت الفنانة زينة آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بشرخ في الركبة خلال تصوير مسلسلها الجديد “ورد وشوكولاتة”.

هالة سرحان، بعد إحراجها على يد المراسلة اللبنانية جاسينت عنتر، وسؤالها عن اسمها و"من أي بلد قادمة" في منتدى الإعلام العربي، خرجت الإعلامية هالة سرحان ترد على مقطع الفيديو منتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر حديثا العدد الجديد من مجلة الثقافة الجديدة، عدد نوفمبر 2025، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ورئيس تحرير المجلة طارق الطاهر الذي كتب في افتتاحية العدد مقالا بعنوان "معرض الكتاب.. الدورة الاستثنائية".

ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي اختتمت فعالياتها قبل أيام قليلة، التقت "ڤيتو" بالمخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشهراوي والذي كان عضوا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث أكد أن اللجنة ظلت في نقاشات متنوعة لتحديد الفائزين بجوائز المهرجان هذا العام.

اختتم مساء أمس الأربعاء، المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، احتفالاته بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية ضمن احتفالات وزارة الثقافة تحت شعار "وفرحت مصر".

تمكن الفيلم التونسي "وين يأخذنا الريح" من إخراج آمال القلاتي من حصد جائزة أفضل فيلم عربي روائي بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهو من بطولة سليم بكار وآية بالأغا وسندس بالحسن ولبنى نعمان.

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، عن بدء التقدم والتسجيل في النسخة الثامنة لمسابقة “المواهب الذهبية” لذوى الهمم.

حذفت الصفحة الرسمية لـ شبكة البث الرقمي نتفليكس علي موقع التواصل “اكس”، إعلان الموسم الخامس والأخير من مسلسلها المرتقب Stranger Things، بعد نشره بالخطأ، فمن المقرر نشر الإعلان غدا وليس اليوم.

هاجمت الناقدة ماجدة خير الله، الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد الإعلان عن تقديمه مسلسل “على كلاي” خلال السباق الرمضاني لعام 2026.

أعلن الشاعر عزت إبراهيم، الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر في دورته السابعة والثلاثين، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمؤتمر والمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، يقضي بتقديم شهادة علمية معتمدة للباحثين المشاركين في الدورة الحالية والدورة المقبلة من المؤتمر، تفيد بأن أبحاثهم محكَّمة علميًا وفقًا للمعايير الأكاديمية المعمول بها في المؤسسات المتخصصة.

طرحت اليوم شبكة نتفليكس فيلم Ballad of a Small Player، للمشاهدة حصريا علي منصتها الرقمية، وذلك بعد عرضه في صالات السينما بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥.

تتواصل سلسلة حلقات موسيقى الحجرة التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حيث تستضيف المسرح الكبير مساء السبت الأول من نوفمبر في تمام الثامنة، أمسية فنية لأوركسترا القاهرة السيمفوني،يُحيي الحفل بقيادة المايسترو محمد شرارة، بمشاركة عازف الفيولينة نور محمد عبد الفتاح، تحت إشراف المدير الفني للأوركسترا المايسترو أحمد الصعيدي.

أطلقت مكتبات سور الأزبكية مبادرة بتخفيضات كبرى على أسعار الكتب، وصلت إلى 70%، بهدف لفت الأنظار إلى أهمية السوق وتطويره الأخيرة في إطار التزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير .

انطلقت صباح اليوم الخميس، بقصر المعارض بالصنوبر البحري في الجزائر العاصمة، فعاليات الطبعة الثامنة والعشرين من صالون الجزائر الدولي للكتاب (SILA 2025)، الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

حرصت النجمة مي عمر على مشاركة الشعب المصري في الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر انعقاده يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر.

عقد أمس بمقر النقابة العامة لـ اتحاد كتاب مصر اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للنقابة، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وبحضور هيئة المكتب، ونقباء الغربية، والشرقية وشمال سيناء والسويس، والدقهلية، والإسكندرية والبحيرة، وبني سويف والفيوم، والأقصر، وسوهاج، والمنوفية، والقليوبية، وبورسعيد، والإسماعيلية.

شاركت الفنانة روجينا فرحتها بافتتاح المتحف المصري الكبير مع جمهورها، وذلك من خلال مشاركة صور بالذكاء الاصطناعي ترتدي فيها الزي المصري القديم وتقف أمام أهرامات الجيزة العظيمة.

أعلن سامى عبد العزيز والد المخرج محمد سامي والفنانة ريم سامي عن إصابة حفيده في الرأس ودخوله العناية المركزة.

تشهد أحداث الجزء السادس من مسلسل المداح مقابلة حمادة هلال الذي يلعب شخصية صابر إحدى عصابات المافيا التي تعمل في تجارة الآثار، لكنه يظل معهم إلى أن يقوم بتسليمهم للشرطة.

أكد الفنان حسان العربي أن الصورة أصبحت تتفوق على المضمون في كثير من الأعمال الفنية الحديثة، مشيرًا إلى أن المؤثرات البصرية والصوتية تحولت من أدوات مساعدة إلى عنصر أساسي في الإنتاج الفني، وهو ما يمثل خطرًا على جودة المحتوى.

احتفل المخرج هادي الباجوري اليوم الخميس بحفل زفافه من الفنانة الشابة هايدي خالد، بعد أيام من احتفالهما بعقد قرانهما.

قالت أنيسة جوردينا مديرة قسم البرامج في قناة RT العربية ومؤلفة فيلم ذهاب وعودة خلال الندوة التابعة لعرض الفيلم بحفل ختام ملتقى RT DOC للأفلام الوثائقية، المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، "إن المترجم العسكري السوفييتي فيكتور ياكوشيف لم يتردد إطلاقًا عندما طلبنا منه زيارة مصر مرة أخرى، بعد سنوات عديدة وبرغم كبر سنه”.

أكد الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية فارقة في مسيرة الحضارة المصرية الحديثة، مشيرًا إلى أن مصر التي تمتلك أعظم وأغنى آثار العالم، تستعيد اليوم مكانتها اللائقة على خريطة السياحة والثقافة العالمية، من خلال هذا الصرح الفريد الذي يعكس وجهها الحقيقي أمام العالم.

تقدمت نقابة الفنانين التشكيليين، ممثلة في النقيب والمجلس، بأصدق التهاني وأسمى آيات الإجلال بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.