الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البنا يرفض الصلح مع ميدو ويكشف عن إجراء قانوني جديد ضده

محمود البنا وميدو،
محمود البنا وميدو، فيتو
18 حجم الخط

ميدو، أكد محمود البنا، الحكم الدولي السابق، حقيقة الإجراءات القانونية ضد أحمد حسام “ميدو”، موضحًا موقفه النهائي من الصلح مع اللاعب.

وقال البنا، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc": “المحكمة الابتدائية أدانت ميدو وقضت بحبسه شهرًا، وفي الاستئناف تم تغريمه 20 ألف جنيه ولم يحصل على البراءة”.

 

البنا يكشف سبب رفضه التصالح مع ميدو

وأضاف البنا أن بعض الوسطاء حاولوا التوصل معه لاتفاق صلح مع ميدو، مثل سيف زاهر وأبو المعاطي زكي، لكنه رفض ذلك. 

وأوضح السبب قائلًا: “رفضت الصلح لأن ميدو تهكّم عليّ وخاض في ذمتي، وفي النهاية يقول إنه لم يقصد”.

وأشار البنا إلى أن ميدو سبق وأن هاجم حكام آخرين مثل محمد معروف ومحمد صباحي، لكنهما فضلا عدم الرد والتركيز في الملعب.

 

البنا يرفع قضية أخرى ضد ميدو

وأكد البنا، على وجود درجة تقاضي أخرى، وأنه يرفض تمامًا الصلح مع ميدو، مضيفًا: “سأقوم برفع قضية للمطالبة بتعويض الحق المدني”.

وأتم البنا تصريحاته قائلًا:" اتعرض عليَّ التحكيم في أحد الدول العربية، وتلقيت عرض بتولي رئاسة لجنة الحكام في دولة عربية، لكن الموضوع لم يتم وأنا جاهز للعودة للتحكيم مرة أخرى، حال عودتي للقائمة الدولية واستعادة حقي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميدو أحمد حسام ميدو محمود البنا سيف زاهر محمد معروف محمد صباحي

مواد متعلقة

محامي ميدو: "دايما كلامه بيتاخد بسوء نية ولم يقصد الإساءة للبنا"

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

التحفظ على اللاعب أحمد حسام ميدو خلال استئنافه على حكم حبسه شهرا

المحكمة تنتهي من سماع مرافعات دفاع الطرفين في استئناف ميدو

ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم على دورتموند 2-0 في الشوط الأول

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

الموت يفجع الفنانة بشرى

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

البنا يرفض الصلح مع ميدو ويكشف عن إجراء قانوني جديد ضده

آرسنال يتقدم على إنتر ميلان 2-1 في شوط أول مثير

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح، تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

هل أنهى الأهلي صفقة بابلو الصباغ؟ وكيل اللاعب يرد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المنزل في المنام وعلاقته بضياع فرص مهمة

موعد الأيام البيض من شهر شعبان 2026

وزير الأوقاف لأصحاب المهن: العمل والعمران ثلثي الدين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية