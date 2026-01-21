البنا يرفض الصلح مع ميدو ويكشف عن إجراء قانوني جديد ضده

18 حجم الخط

ميدو، أكد محمود البنا، الحكم الدولي السابق، حقيقة الإجراءات القانونية ضد أحمد حسام “ميدو”، موضحًا موقفه النهائي من الصلح مع اللاعب.

وقال البنا، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc": “المحكمة الابتدائية أدانت ميدو وقضت بحبسه شهرًا، وفي الاستئناف تم تغريمه 20 ألف جنيه ولم يحصل على البراءة”.

البنا يكشف سبب رفضه التصالح مع ميدو

وأضاف البنا أن بعض الوسطاء حاولوا التوصل معه لاتفاق صلح مع ميدو، مثل سيف زاهر وأبو المعاطي زكي، لكنه رفض ذلك.

وأوضح السبب قائلًا: “رفضت الصلح لأن ميدو تهكّم عليّ وخاض في ذمتي، وفي النهاية يقول إنه لم يقصد”.

وأشار البنا إلى أن ميدو سبق وأن هاجم حكام آخرين مثل محمد معروف ومحمد صباحي، لكنهما فضلا عدم الرد والتركيز في الملعب.

البنا يرفع قضية أخرى ضد ميدو

وأكد البنا، على وجود درجة تقاضي أخرى، وأنه يرفض تمامًا الصلح مع ميدو، مضيفًا: “سأقوم برفع قضية للمطالبة بتعويض الحق المدني”.

وأتم البنا تصريحاته قائلًا:" اتعرض عليَّ التحكيم في أحد الدول العربية، وتلقيت عرض بتولي رئاسة لجنة الحكام في دولة عربية، لكن الموضوع لم يتم وأنا جاهز للعودة للتحكيم مرة أخرى، حال عودتي للقائمة الدولية واستعادة حقي".

